ROMA – Federico Fashion Style è un noto parrucchiere divo del web che vanta più di 600mila follower e un programma su Real Time, Il Salone delle Meraviglie. In queste ore è apparso in lacrime su Instagram dove ha raccontato: “Due marocchini mi hanno rubato il Rolex, regalo di Valeria Marini”.

Federico Lauri, questo il suo vero nome, è stato derubato del suo orologio Rolex in Corso Como, a Milano. A suo dire, gli autori del gesto sarebbero stati “due marocchini”. Federico ha raccontato in alcune storie su Instagram lo spiacevole episodio e non ha nascosto le lacrime: “Un tizio nigeriano si è avvicinato e nella frazione di un secondo mi ha strappato il Rolex dal braccio!”

Poi, dopo aver riversato tutta la sua rabbia sugli autori del gesto, ha deciso di cancellare il post e le storie: “Questa gente deve tornare al proprio paese! Vergogna! Senza parole! Oltre la paura, anche il valore affettivo dell’orologio. Me lo aveva regalato Valeria Marini! Io chiedo solo giustizia per questa gentaglia che gira! Vergogna”.

La decisione di cancellare tutto è legata proprio alle parole usate da Federico Fashion Style e dai commenti ricevuti: “Brutto idiota che senso ha specificare la nazionalità del ladro? Se era milanese ti rodeva meno? Compratene uno tuo anziché piangere da Valeriuccia per fartene regalare un altro! Un ladro che lo ruba ad un altro ladro” scrive Anna su Instagram, una delle più dure.

Un’altra ex fan scrive invece che “un personaggio pubblico come te (purtroppo), non dovrebbe aizzare l’odio e il razzismo. Ragiona prima di mettere una foto con quella didascalia e poi cancellarla perché si è fatta una figura di m…”.

