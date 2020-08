Federico Fashion Style positivo al Covid dopo la vacanza in Sardegna

Federico Fashion Style annuncia di avere fatto un tampone al rientro delle vacanze in Sardegna e di essere risultato positivo al Covid-19.

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, annuncia di essere positivo al Covid. Il famoso hair stylist della tv ha voluto rendere noto il risultato del tampone effettuato al rientro dalle vacanze in Sardegna per tutelare chiunque sia stato a contatto con lui recentemente.

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19″, ha scritto in un post pubblicato su Instagram.

“Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”.

Federico Fashion Style ha comunicato di essere in isolamento a casa sua. Non ha reso note le condizioni di salute dei familiari con lui in vacanza in Sardegna. Lauri ha trascorso le ultime settimane a Porto Cervo. (fonte Instagram)