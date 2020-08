Federico Fashion Style positivo: "Sul traghetto nessun controllo". E Antonella Mosetti...

“Sono partito dalla Sardegna con la febbre. Sul traghetto nessun controllo”. Lo dice Federico Fashion Style dopo essere risultato positivo al coronavirus.

In collegamento con Agorà, Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, denuncia i mancati controlli durante le vacanze in Sardegna in seguito alle quali è risultato essere positivo al coronavirus. “Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre. Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura”.

Lauri aggiunge: “Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. La situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Nei luoghi pubblici la mettevo ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire”.

“Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre, al ritorno – prosegue – Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura. Soprattutto al ritorno. Si diceva che avrebbero fatto i tamponi, che avrebbero controllato la temperatura ma la mattina a Civitavecchia non ci ha controllato nessuno”.

Antonella Mosetti: “Al Billionaire abiamo abbassato lo guardia”

Anche Antonella Mosetti è tornata dalla Sardegna con il coronavirus. Racconta al Messaggero di avere trascorso una serata al Billionaire, discoteca di proprietà di Flavio Briatore diventata focolaio con 58 positivi nello staff. “Sì, ho trascorso lì una serata. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina”.

“Dubito di essere stata contagiata dal personale, perché erano tutti rispettosi delle norme. Il problema è generale. Probabilmente dopo mesi di lockdown abbiamo abbassato la guardia, ci siamo sentiti sollevati, convinti di avere sconfitto il virus. E invece non era così. Non solo. Nel centro di Porto Cervo, che è piccolo, c’era la calca, una massa di persone senza mascherina. Ma era lo stesso in altre parti d’Italia. Prima ero stata in Puglia e la situazione era identica. Ora ho paura per i rientri. Quasi tutta Roma Nord era in Costa Smeralda”. (Fonti Agorà e Il Messaggero).