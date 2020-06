ROMA – Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, ha inaugurato il proprio flagship store a La Rinascente di Roma.

Ha però festeggiato poco: perché subito dopo alcuni suoi haters hanno distrutto a sassate il finestrino posteriore della sua nuova auto.

Non è la prima volta che il parrucchiere dei vip è vittima di episodi del genere. Un anno fa ad Anzio qualcuno aveva distrutto parte dell’attrezzatura usata per l’inaugurazione del suo locale Favola gettandovi sopra fiumi di acqua spruzzata con un tubo.

Sui social Federico si è sfogato:

“L’invidia è una brutta bestia! In un momento del genere dove si predica il perbenismo e la voglia di fare del bene c’è ancora gente che nei fatti, presi dalla cattiveria, fa atti di bullismo… E’ una vergogna dopo tutto quello che in questo periodo ogni persona ha passato, c’è ancora gente intenta a fare cattiverie gratuite pur di far del male o colpire delle persone. Non si tratta solo di invidia ma di vero schifo! Ho fatto realizzare la mia macchina così per un nuovo progetto, ci sono persone che hanno lavorato per creare la mia macchina così dorata, ma appena vista la scritta Federico fashion style nel vetro hanno subito pensato di romperlo… Vergogna!.