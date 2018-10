ROMA – Ha iniziato a pulirsi il viso inconsapevole di essere in diretta a Pomeriggio 5. Grossa gaffe per l’inviato da Londra Federico Gatti che non è passata inosservata né in studio con Barbara D’Urso, né al tg satirico di Striscia la Notizia. Proprio il tg l’ha incoronato al primo posto della classifica settimanale dei Nuovi mostri per la performance non esattamente elegante.

La D’Urso in studio parlava della gravidanza di Pippa Middleton e del suo essere diventata da poco mamma, quando ha deciso di collegarsi con l’inviato di Londra per fare il punto della situazione.

Gatti però non sentiva e probabilmente non si è accorto di essere inquadrato e in collegamento e così ha continuato a dedicarsi ad alcune “operazioni di pulizia” del suo volto, tanto che la regia ha subito staccato il collegamento. E la conduttrice divertita ha insistito: “No, inquadratelo. Spero solo che non si pulisca il naso…”. E per Striscia la Notizia, un nuovo mostro è nato.