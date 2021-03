Federico Guglielmotti corteggia Elisa Isoardi: "Io amo la donna in maniera... tantrica"

Primo flirt all’Isola dei Famosi? Forse sì… forse no. Il Visconte Federico Guglielmotti ha messo nel mirino la bella Elisa Isoardi.

Ilary Blasi durante la puntata ha lanciato una clip in cui il Visconte ha rivelato di essere attratto dalla ex compagna di Matteo Salvini. Il buon Guglielmotti ha anche spiegato di essere esperto di tantra yoga, e soprattutto di ses** tantrico.

“Io amo la donna in maniera tantrica – ha sottolineato il nobile Guglielmotti -. Voglio dare amore per un giorno intero”. Tornati in Palapa (che la Blasi ha goffamente introdotto come “pat***a”) Elisa Isoardi ha però respinto il corteggiamento: “Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico…Quindi direi che abbandono qui”.

Federico Guglielmotti chi è il Visconte dell’Isola dei Famosi: età, Instagram vita privata, famiglia, origini

Chi è il Visconte Guglielmotti? Andiamo con ordine: il Visconte Guglielmotti è uno dei nuovi concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Probabilmente tra tutti i concorrenti il Visconte Ferdinando Guglielmotti è il meno noto. Imprenditore, il Visconte vanta antiche origini nobiliari: discende direttamente da Fra Alberto Guglielmotti, illustre teologo dell’800.

Ferdinando Guglielmotti chi è: età, vita privata, fidanzata, famiglia

Ferdinando Guglielmotti ha 54 anni ed è nato a Montalto di Castro (provincia di Viterbo). Non si conosce però la data di nascita esatta, per cui non è possibile risalire al suo segno zodiacale. Laureato in in scienze giuridiche, ora gestisce l’azienda casearia che fu fondata dal nonno.

Vita privata? Da quel che si sa il Visconte sarebbe single, un vero e proprio scapolo d’oro. Niente fidanzata, dunque. Nel suo video di presentazione per l’Isola si è definito “esteta, viaggiatore, esperto di storia, appassionato di cavalli, yogi convinto”.

Di lui non conosciamo molto, non sappiamo il peso e altri dettagli. Oltre ad avere ereditato il titolo di Visconte, Ferdinando ha anche ereditato una casa tutta speciale. Guglielmotti vive infatti in un castello insieme a sua madre.

Ferdinando Guglielmotti Instagram

Ferdinando Guglielmotti ha un profilo Instagram. Ma non è un profilo con molti follower, visto che sono all’incirca poco più di mille. Di cosa parla sui social? Delle sue maggiori passioni, ovvero cavalli e viaggi.