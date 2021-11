Federico Russo chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Federico Russo è inviato questa sera 25 novembre del programma Quelli che… A un anno dalla morte il programma ricorda Diego Armando Maradona con Federico Russo e Marco Mazzocchi che rievocano i momenti magici della carriera del Pibe de Oro, con il suo ex compagno di squadra al Napoli Salvatore Bagni. Il programma è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Federico Russo

Federico Russo è nato a Firenze il 22 dicembre del 1980. Ha 40 anni. Fa il suo esordio come speaker radiofonico nel 2001 per Radio Sieve. Due anni dopo lavora per Radio Dimensione Suono, dove rimane fino al 2007. Presenta, nel 2003, alcune tappe del Tour dei Pirati, uno show musicale organizzato sulle spiagge e nelle piazze d’Italia. Nel 2007 approda a Radio Deejay: la sua prima trasmissione è All the Best.

Fidanzata, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Federico Russo

La fidanzata di Russo è Costanza Giaconi, esterna al mondo dello spettacolo. I due non hanno figli e vivono a Milano. Durante un’intervista, il conduttore ha raccontato: “Oltre a essere la mia ragazza, la mia partner è anche la mia migliore amica. È una persona con cui ho una confidenza profonda e con la quale sto molto bene”. Sul suo profilo Instagram Russo conta più di 240mila follower: federussos.

Russo è un grande tifoso della Fiorentina. Fa parte della band Shazami con Francesco Mandelli, volto noto de I soliti idioti.

La carriera di Federico Russo

Russo, dal 2009 al 2013, conduce su Radio Deejay, in coppia con Marisa Passera, il programma radiofonico FM. Dal 2010 è uno dei volti di Deejay TV. Dal 2014 al 2016 è il conduttore di The Voice of Italy. Commenta, nel 2015, in diretta con Valentina Correani, la finale dell’Eurovision Song Contest 2015 su Rai2. Nello stesso anno ricopre il ruolo di giurato della commissione canora di Sanremo Giovani.

Russo, nel 2016, è nuovamente commentatore, questa volta con Flavio Insinna, della finale dell’Eurovision Song Contest. Nella stesso anno conduce il game show Ninja Warrior Italia e il varietà musicale Hidden Singer Italia sul Nove.

