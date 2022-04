Federico Zampaglione chi è: età, dove e quando è nato, moglie, figlia, Claudia Gerini, fratello, Dune Buggy, Tiromancino

Il fratello Francesco e la tentata rapina in banca

Federico ha un fratello, Francesco Zampaglione. Cantautore e compositore, Francesco ha collaborato con i Tiromancino ed è balzato sulle pagine di cronaca nell’estate 2019 quando diventa protagonista di una rapina in banca che gli è costato una condanna a 2 anni e 10 mesi di carcere per tentata rapina aggravata. L’ex chitarrista dei Tiromancino il 29 agosto del 2019 è entrato in una Banca Intesa sulla Circonvallazione Gianicolense, nel quartiere Monteverde, a Roma con il viso coperto da un cappello, occhiali da sole e foulard e con una pistola giocattolo.

Non solo ha cercato di rubare il bottino della banca, ma ha anche aggredito un dipendente. Il chitarrista davanti al gip ha specificato: “Non l’ho fatto per soldi, ho una buona disponibilità economica. Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese”.