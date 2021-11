Federico Zampaglione chi è, età, moglie, figlia, Claudia Gerini, fratello, carriera e biografia

Chi è Federico Zampaglione: età, moglie, figlia, Claudia Gerini, fratello, carriera e biografia del cantante dei Tiromancino oggi, 10 novembre, ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 dalle ore 14.

Dove e quando è nato, età, fratello e biografia di Federico Zampaglione

Nato a Roma il 29 giugno del 1968 (età 53 anni), dimostra sin da ragazzo una forte attitudine per il mondo dell’arte, supportato anche dal padre Domenico, e comincia così a suonare. Nell 1989 fonda la band dei Tiromancino, e il 1992 è l’anno del loro debutto con il primo album Tiromancyno. Il vero successo arriverà poi nel 2000 quando esce il loro quinto lavoro in studio, La descrizione di un attimo, dal quale saranno estratti singoli ancora oggi famosi. Nel 2017 esce il suo romanzo Dove tutto è a metà, edito da Mondadori e scritto insieme a Giacomo Sensini. Nel 2020, inoltre, durante il lockdown, ha diretto dei cortometraggi casalinghi, con protagonista sua figlia Linda, dai titolo Bianca e Bianca – Fase 2.

Moglie, figlia e Claudia Gerini: la vita privata di Federico Zampaglione

Dal 2005 al 2016 Federico è stato legato sentimentalmente all’attrice Claudia Gerini, con cui ha avuto una bambina, Linda. Dopo la fine della storia, Zampaglione ha iniziato una relazione con l’attrice Giglia Marra, 13 anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti in un locale della Capitale dopo un’esibizione del cantante. L’attrice era con un’amica che le ha chiesto di scattarle una foto col frontman dei Tiromancino e così i due si sono così scambiati i numeri di telefono. I due in seguito si sono sposati, l’11 agosto 2021, nella location pugliese di Mottola.

Il fratello Francesco e la tentata rapina in banca

Federico ha un fratello, Francesco Zampaglione. Cantautore e compositore, Francesco è balzato slle pagine di cronaca nell’estate 2019 quando diventa protagonista di una rapina in banca che gli è costato una condanna a 2 anni e 10 mesi di carcere per tentata rapina aggravata. L’ex chitarrista dei Tiromancino il 29 agosto del 2019 è entrato in una Banca Intesa sulla Circonvallazione Gianicolense, nel quartiere Monteverde, a Roma con il viso coperto da un cappello, occhiali da sole e foulard e con una pistola giocattolo. Non solo ha cercato di rubare il bottino della banca, ma ha anche aggredito un dipendente. Il chitarrista davanti al gip ha specificato: “Non l’ho fatto per soldi, ho una buona disponibilità economica. Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese”.