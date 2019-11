Fedez prende in giro un amico: “Luis Sal is the new… Marco Carta”

ROMA – Fedez, via Instagram, prende in giro un amico, Luis Sal, che nel filmato mostra una maglietta con ancora l’etichetta attaccata. Fedez allora sfotte l’amico e nel farlo lo paragona a Marco Carta: “Luis Sal is the new… Marco Carta”.

Marco Carta però, lo ricordiamo, accusato di aver rubato alcune magliette in un negozio di Milano, è stato assolto da ogni accusa.

Marco Carta: “Come se mi svegliassi da un brutto sogno”.

I guai giudiziari di Marco Carta, nato a Cagliari, erano cominciati lo scorso 31 maggio, quando era stato arrestato sulla soglia del grande magazzino al centro della città insieme ad un’amica. Prima le accuse, poi l’assoluzione.

“E’ come se mi svegliassi da un brutto sogno”. Marco Carta, cantante e vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, aveva affidato ai social network – dove conta più di 700 mila follower – le sue parole dopo essere stato assolto a Milano dall’accusa di avere rubato sei magliette. “Adesso posso riprendere ancora più forte la mia musica e le mie giornate, ora posso tornare a sorridere”, si leggeva nel suo post di ringraziamento alla famiglia, agli amici, al fidanzato e anche ai suoi avvocati che gli avevano anticipato la notizia per telefono e lo avevano fatto scoppiare in lacrime di gioia.

Fonte: Instagram.