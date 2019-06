MILANO – Cambio di look a casa Ferragnez: a stupire i fan per una volta è Fedez con una foto su Instagram che lo ritrae coi capelli appena tinti di biondo platino. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”, scherza lui. Ma la reazione di Chiara Ferragni è ancor più spiazzante: “Ma quanto sei figo amore mio”, commenta lei con tanto di cuoricino di approvazione. Tanto le basta a riscuotere 8 mila like in un colpo solo.

Intanto gli utenti si scatenano nei commenti e subito parte una gara di somiglianze. C’è chi paragona Fedez a Pamela Pericciolo, chi gli scrive: “Sembri Federica Pellegrini”. E ancora chi pensa a un nuovo Targaryen del Trono di Spade e chi invece insinua che l’abbia fatto per somigliare di più al piccolo Leone, dopo la richiesta scherzosa del test di paternità alla Ferragni.

Fatto sta che l’ultima trovata della coppia buca ancora una volta gli schermi degli smartphone: in pochi minuti la foto ha già riscosso 547 mila like, compreso quello del Signor Distruggere. (Fonte: Instagram)