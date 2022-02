Fedez chi è, età, altezza, peso, moglie, figli, padre, madre, Instagram, vero nome, vita privata. E’ uno dei personaggi più famosi d’Italia, non solo per la sua attività di rapper ma anche per la sua storia d’amore con Chiara Ferragni. E’ uno dei due conduttori di Lol 2. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Fedez

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è nato a Milano il 15 ottobre 1989. Allo stato attuale ha dunque 32 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia. E’ alto 174 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno ai 75 chilogrammi.

Nonostante sia nato a Milano, è cresciuto a Buccinasco. La sua famiglia è originaria di Castel Lagopesole, in provincia di Potenza, e ha dichiarato che tra i suoi avi figura il brigante Ninco Nanco. Durante l’adolescenza ha frequentato il liceo artistico, abbandonando tuttavia gli studi al quarto anno per focalizzarsi sulla musica.

Moglie Chiara Ferragni, figli, dove vive, Instagram, la vita privata di Fedez

Il 1º settembre 2018 Fedez si è sposato a Noto con l’imprenditrice Chiara Ferragni, conosciuta anni prima. Dalla relazione ha avuto due figli: Leone, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021 a Milano. Vivono a Milano, in zona CityLife. Fedez ha un account personale su Instagram, oltre a quello di coppia con la moglie.

Padre, madre, la famiglia di Fedez

Il padre, Franco Lucia, per anni ha lavorati come orafo e poi ha cambiato lavoro diventando magazziniere. Da lui Fedez dice di aver imparato l’arte del vendere. La madre si chiama Annamaria Berrinzaghi. Soprannominata Tatiana, è stata lei a gestire i primi contratti di Fedez, a scovare i brand per le collaborazioni e contattare le case discografiche.