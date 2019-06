ROMA – Fedez e la battuta sulla prova del dna riferita alla moglie Chiara Ferragni. Il cantante ironizza su Instagram sul figlio Leone e sul fatto che, a sua detta, non gli assomiglierebbe molto.

Per dimostrare la non somiglianza, Fedez pubblica su Instagram Stories alcune foto di lui da bambino, trovate in casa della nonna paterna. Ci sono diversi scatti di Fedez da bambino. Secondo il cantante, Leone non somiglia al papà. Ed è per questo che, menzionando Chiara Ferragni, Fedez scherza così: “Inizio ad avere dei dubbi, voglio la prova del dna...”.

Fedez, in questi giorni è molto impegnato a fare il padre. Il rapper milanese si è preso una pausa dalla musica e nei giorni scorsi ha anche spiegato perché: “​Mesi fa – ha scritto in un post social – durante una visita di controllo mi è stata riscontrata ‘una piccola anomalia’ che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo (è tutto sotto controllo). Questo evento però, più che terrorizzarmi mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo. E se inizi a farti delle domande, le risposte di solito non tardano ad arrivare. Piano piano ho iniziato ad affrontare le mie giornate con piccolo mantra: “’cosa faresti se questa giornata fosse l’ultima della tua vita?'”

Prosegue Fedez nello spiegare cosa sta succedendo: “Da lì in poi è stato tutto in divenire. Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia! Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato”.

Fonte: Instagram