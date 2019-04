ROMA – Non è vero che Fedez ha appeso il microfono al chiodo. Il rapper milanese, che a inizio aprile aveva annunciato lo stop ai concerti per volare a Los Angeles, sarà di nuovo sul palco il prossimo 27 giugno. L’appuntamento è a Frosinone con il Sounds BeSt 2019, nuovo festival del capoluogo laziale.

Ad annunciarlo tramite una diretta Instagram è stato lo stesso Fedez: “Io ho solo una data quest’estate. È a Frosinone. Solo una datina, se volete venire…”, ha fatto sapere ai suoi fan. Il live del rapper chiuderà la prima edizione del festival che prenderà il via da martedì 18 giugno.

In programma, tre grandi show al Benito Stirpe di Frosinone, inserito nella lista dei 27 stadi migliori del mondo per l’attribuzione del premio ”Stadium of the year 2017”. Per l’inaugurazione scenderanno in campo tre pezzi da novanta: Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Giovedì 20 giugno sarà la volta di Alvaro Soler, che farà scatenare i suoi fan al ritmo del suo pop-latino. Il cantautore spagnolo vanta 30 dischi tra Oro, Platino e Diamante in tutto il mondo, più di 390 milioni di stream e oltre un miliardo di views su Youtube. Giovedì 27 giugno chiude Fedez.

Con altri progetti nella testa il marito di Chiara Ferragni aveva detto basta al tour di lancio del suo ultimo disco, American Airlines. Per i fan interessati è possibile acquistare i biglietti in abbonamento, validi per tutte e tre le serate della rassegna musicale a partire da 80euro. (Fonte: Instagram)