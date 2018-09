MILANO – Ci sono state anche domande scomode per Fedez a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Il rapper, che è stato il primo ospite della nuova edizione del programma lunedì sera, ha dovuto schivare diverse volte la curiosità insistente di Costanzo che ha provato in tutti i modi a farlo scucire su Rovazzi e J-Ax. Ma Fedez che fino a quel momento è stato particolarmente loquace, si è barricato dietro numerosi “no comment”. Particolare che non è sfuggito a Fabrizio Corona, che su Instagram ha subito sentito l’urgenza di pubblicare una Story al veleno contro il cantante.

I rapporti tra il Fedez e gli ormai ex amici-colleghi Rovazzi e J-Ax si sono interrotti bruscamente. Ma sulle motivazioni che hanno portato alla rottura dell’una e dell’altra amicizia è sempre calato il mistero. Se Fabio Roavazzi in più di un’occasione ha giustificato l’allontanamento repentino dal neo sposino con divergenze in campo lavorativo, più sfocata è la fine dell’amicizia con la storica voce degli Articolo 31. Anche perché il sodalizio artistico tra i due rapper è stato fortunatissimo.

Durante l’intervista Costanzo gli ha teso più volte l’agguato. Ma Fedez ha risposto: “Io non ho proferito parola riguardo questo argomento e preferisco non dire niente”. Il giornalista ha insistito: “Quando è nato Leone vi siete sentiti?”. Ma Fedez è rimasto inamovibile: “Preferisco non rispondere, Maurizio. Possiamo stare con te tutta la sera che insisti”0. Costanzo non molla: “Ti va di dire loro qualcosa?”. E il rapper se l’è cavata: “Io quello che penso lo dico in faccia alle persone, non lo dico nelle interviste”.

Un atteggiamento che non è andato giù a Corona che su Instagram è partito all’attacco:

“Sto guardando L’Intervista. Il titolo di questo programma è L’Intervista, significa che uno va a fare un’intervista. Non è che uno va a fare L’Intervista e non fa l’intervista. Sennò che ca**o va a fare a L’Intervista. Tutte queste citazioni, queste frasi acculturate, queste parole pseudo difficili imparate a memoria non servono a un ca**0. Le uniche cose che volevamo sapere noi erano Fedez con J-ax, Fedez con Rovazzi, Fedez con Marracash e ‘sto ca**o di matrimonio.”

L’ex re dei paparazzi è lapidario: “Magari qualche novità sul matrimonio che non ho visto. Cioè tu non vai a fare l’intervista per dire “di questo non parlo, di questo non parlo”. Ma dì quello che pensi, c’hai 23, 27, 30 anni. Dì quello che pensi, altrimenti stai a casa”.