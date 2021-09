Fedez e il dito medio a Pio e Amedeo dopo le frecciatine in diretta. Ecco cosa è successo

Botta e risposta a distanza tra Pio e Amedeo e Fedez. Tutto è iniziato quando i due comici, sul palco del Seat Music Award per ritirare un premio, hanno iniziato a ironizzare sul rapper che il primo maggio aveva accusato la Rai di censura.

Le parole di Pio e Amedeo in diretta

“Grazie alla Rai per non averci censurato! – le loro parole – Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera! Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto”. Poi i comici dopo aver ironizzato su smalti e sponsorizzazioni hanno concluso dicendo:

“Noi dedichiamo questo premio… alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, viva la libertà”.

La replica di Fedez

“Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo t hanno dissato“… Figo, una delle cose più fighe viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”.

E ancora:

“Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio… Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”.