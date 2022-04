Fedez torna dietro il tavolo dei giudici di X Factor. L’annuncio in un video postato sui social dalla trasmissione. “Piccola sorpresa: avevo solo 23 anni e insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”.

Fedez torna a fare il giudice a X Factor

E’ lui stesso ad annunciarlo. Davero una bella notizia dopo essersi curato dal tumore al pancreas. Fedez giudice di X Factor per la sesta volta, l’annucio in un VIDEO: nel 2014 fece vincere Lorenzo Fragola “Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro. E invece oggi un’idea ce l’ho. Si torna a casa. Oggi è il giorno di un nuovo debutto”.

Torna al tavolo uno dei nomi che hanno fatto la storia dello show. Nell’edizione 2022 Fedez è pronto a indossare i panni di giudice e mentore per i ragazzi in gara dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola.

Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno. Si è diomostrato empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi.

Fedez sul palco di X Factor come ospite

Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo “Bella storia” (3 dischi di platino) e per presentare “Scena Unita”, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Lorenzo Fragola, il lancio di Fedez che diventa suo manager poi l’abbandono delle scene

Il nome di Fedez a X Factor è associato a quello di Lorenzo Fragola. L’artista vinse X Factor nel 2014 per poi non raccogliere i frutti della vittoria avendo una carriera un po’ nell’ombra.

Oggi però è tornato in pista avendo partecipato con i The Kolors alla realizzazione del singolo molto estivo dal titolo Solero. Proprio per presentare questo brano, Fragola ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Al quotidiano ha spiegato perché si è voluto staccare da Fedez come manager ed ha svelato anche altri retroscena.

“Ricordo che mi avevano offerto un sacco di soldi per fare la pubblicità di una macchina, ma ho detto di no perché non era giusto”. Per lo stesso motivo ha detto di no a un libro della Mondadori e si è anche staccato da un manager che definisce “pazzesco” come Fedez dopo soli quattro mesi.

Con lui probabilmente la sua carriera sarebbe esplosa in maniera definitiva. Fragola ha però preferito “fare scelte di testa mia che evidenziavano come non avessi né voglia di denaro, né di successo, né di imparare”.

Lorenzo Fragola, nel corso dell’intervista Fragola ha anche svelato un rimpianto. Forse non averebbe scelto i X Factor come talent, ma Amici: “Strategicamente lo avrei scelto per diversi motivi. Un talent focalizzato sui ragazzi, Maria De Filippi supporta molto i cantanti e i ballerini consentendogli di conoscere produttori importanti e coinvolgendoli nella sua enorme macchina produttiva”.

Chi esce da Amici, secondo Fragola ha un percorso professionale più definito rispetto a X Factor. Tuttavia, è ancora orgoglioso di aver partecipato al talent di Sky e di averlo vinto.