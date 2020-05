ROMA – Fedez, nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, podcast nato da un’idea dal rapper milanese e l’influncer Luis Sal, ha ospitato l’astronauta Luca Parmitano.

Nel corso della chiacchierata, Fedez ha cercato di capire cosa accade nello spazio a livello fisiologico.

Il rapper e l’influencer sono riusciti a rivolgere alcune domande imbarazzanti a Luca Parmitano che non si è sottratto all’argomento rispondendo e soddisfando la loro curiosità e quella degli utenti in ascolto.

Fedez ha cercato di capire come avviene l’autoerotismo nello spazio.

“Ho una curiosità e Luis voleva porti una domanda imbarazzante”, annuncia Fedez lasciando poi la parola all’influencer.

“Come funziona la mast**bazione nello spazio?”, chiede Luis Sal.

“Da un punto di vista fisiologico direi che è esattamente uguale a quella terrestre” risponde ironicamente l’astronauta.

“Avevo letto che nello spazio è quasi una necessità perché se non lo fai si rischia una prostatite e che un astronauta russo è dovuto tornare sulla terra per questo motivo. È vero è è una bufala?”, chiede il rapper.

“Ti confesso che non gliel’ho chiesto”, replica Parmitano.

“Al momento, l’aspetto se**uale non è stato ancora preso in considerazione, ma, in futuro, quando si faranno missioni sempre più lunghe, anche permanenti, bisognerà farlo.

Ma non credo ci siano differenza anche perché da quel punto di vista non manca la fantasia”, conclude l’astronauta. (fonte MUCCHIO SELVAGGIO)