ROMA – Fedez ha annunciato il proprio addio a X Factor e l’ha fatto scegliendo una stories di Instagram in cui rispondeva alla domanda specifica di un fan. “Cinque anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi)” ha commentato il rapper. “Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia” confermando quanto già lasciato presagire al termine dell’edizione 2018 del talent musicale.

Fedez è dunque il secondo giudice a dire addio a X Factor, dopo Manuel Agnelli. Restano in gara tra i “veterani”, dunque, solo Mara Maionchi e Lodo Guenzi, e c’è chi è pronto a scommettere che il network voglia approfittare di questo momento per rinnovare completamente il format.

Il rapper, marito di Chiara Ferragni, ha una sua idea in proposito: “Faccio una previsione di Nostradamus (tenetela a mente): sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato merda sui talent (X Factor nello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste. Che ha criticato me o altri giudici in diverse occasioni. Questo perché l’underground a volte (non sempre) è incoerenza e moralismo che si sposano con la frustrazione. Sarà l’anno in cui i nodi verranno al pettine, insomma”.

Naturalmente si è scatenata la caccia al sostituto di Fedez: c’è chi comincia a pensare che al posto del rapper siederà Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino.

Nelle ultime ore infatti tra i due si è scatenata una guerra a suon di tweet. “Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l’ex idolo (clown) di turno… Quando da instagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole ..CONVINCENTI .. è tutta un’ altra storia e qualcuno lo sta capendo bene” ha scritto Zampaglione. Il tutto non è passato inosservato a Fedez. “Anche a me viene da ridere pensa un po’? Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c’è più dignità?”. La cosa non è finita qua, perché Zampaglione, ignorando la risposta dell’ex giudice di X Factor ha deciso di rincarare la dose: “Nel mio tweet non c’ era un nome né un riferimento preciso a nessuno. C’era la parola CLOWN e moltissimi di voi spontaneamente hanno messo un nome ben preciso vicino alla parola CLOWN/PAGLIACCIO. Ebbene se in così tanti avete fatto quel nome… fatevi due domande sul xché”.

Un altro nome su cui in tanti stanno puntando è quello di Fabri Fibra. Al momento Sky però non ha rilasciato nessun commento ufficiale sulla vicenda, e le scommesse sono più che aperte.