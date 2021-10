Fedez torna in Rai: il rapper da Fabio Fazio dopo la polemica sul Concertone del Primo Maggio (Foto archivio Ansa)

Torna il sereno tra Fedez e la Rai: il rapper milanese è riapparso sulle reti pubbliche dopo la polemica sul Concertone del Primo Maggio. Fedez è stato infatti ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di stagione a Che Tempo che Fa.

Fedez – Rai, la polemica per il Concertone

Come è noto il cantante aveva accusato Viale Mazzini di aver provato a censurare il suo discorso per il concerto del Primo Maggio. Discorso nel quale si era scagliato con parole durissime contro la Lega in difesa del ddl Zan.

Il marito di Chiara Ferragni aveva documentato le presunte ingerenze della Rai diffondendo un audio della telefonata intercorsa con i vertici di Rai Tre.

In seguito, il 24 maggio 2021, l’azienda aveva annunciato la volontà di sporgere querela nei confronti del rapper per l’illecita diffusione di quell’audio.

“Sono orgogliosissimo a maggior ragione di quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte”, si era difeso l’artista.

Fedez, dietrofront Rai: ritirata la querela

La presenza del marito di Chiara Ferragni nel salotto di Fabio Fazio è dunque una conferma del dietrofront Rai. Stando a quanto riferito dall’Adnkronos, infatti, l’azienda avrebbe deciso di non procedere più in sede penale nei confronti del rapper per “mancanza di requisiti”.

Lo stesso Fedez ha commentato la scelta della Rai di desistere via social con una serie di storie che riprendevano due articoli di stampa sulla vicenda, ha scritto “Old but gold” e “Ops”.

Intanto il responsabile Cultura di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, ha annunciato un’interrogazione per capire i motivi di questo dietrofront della Rai, che non solo ha ritirato la querela ma ha anche permesso al rapper di tornare in onda.

