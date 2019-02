Fedez annuncia: “Addio X-Factor. Ecco chi sarà il nuovo giudice…”

ROMA – Fedez, via Instagram, annuncia l’addio a “X-Factor”. “Se l’anno prossimo rifarò X Factor? No, cinque anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi)”.

“Sono cambiate tante cose – spiega il rapper – ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia”.

Chi sarà il prossimo giudice? Fedez lancia la sua previsione con non poco sarcasmo verso i suoi colleghi: “Faccio una previsione di Nostradamus (tenetela a mente): sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato m…a sul talent, sia nei pezzi che nelle interviste”. E ancora: “Qualcuno che magari ha criticato me e gli altri giudici in diverse occasioni”. A chi si riferisce Fedez? Il rapper magari già sa chi saranno i nuovo giudici del talent? Ci sarà un altro rapper al suo posto? A tutte queste domande, al momento, non c’è risposta.

“Sarà l’anno – conclude Fedez – in cui i nodi verranno al pettine”.