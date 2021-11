Ferdinando Giordano chi è: età, fidanzata, Instagram, ex Angelica Livraghi, vita privata, Grande Fratello

Ferdinando Giordano chi è: età, fidanzata, Instagram, ex Angelica Livraghi, vita privata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Qualcuno si ricorderà di Ferdinando, ex concorrente del Grande Fratello nell’ormai lontano 2011.

Dove e quando è nato: età di Ferdinando Giordano

Ferdinando Giordano è nato a Salerno il 23 luglio 1980. Allo stato attuale ha dunque 41 anni ed è del segno zodiacale del Leone. E’ alto circa 1,87 metri e ha un peso forma di 82 chili.

Quand’era molto piccolo, Ferdinando rimase orfano di padre. Per questo ha abbandonato il suo sogno di fare il calciatore per mettersi a lavorare. É stato giardiniere, fruttivendolo e pasticcere e il commesso. Nel 2010 il grande salto nel mondo della televisione, al Grande Fratello.

Fidanzata, ex Angelica Livraghi: la vita privata di Ferdinando Giordano

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Ferdinando aveva conosciuto Angelica Livraghi. La storia tra i due è andata avanti per alcuni anni. Ma dal 2019 non sono più insieme. Tuttavia, non si hanno notizie di attuali fidanzate di Ferdi.

Qualche tempo fa Ferdinando aveva spiegato: “La storia con Angelica la definisco una storia come tutte le altre. Certo, non normale, perché una storia normale va vissuta nella quotidianità, a 360 gradi e per noi non è stato così. Abbiamo forse vissuto male delle cose, una volta usciti ci siamo riscoperti due persone diverse”.

“Dopo la fine della storia con Angelica sono stato single per un po’, poi ci sono state delle persone che hanno occupato del tempo nella mia vita, anche persone molto belle con le quali oggi conservo bellissimi rapporti d’amicizia. Oggi, però, sono single per scelta, con maggiore consapevolezza di quello che voglio. È più importante per me, per il mio bene e per il mio futuro, concentrarmi su quelle che sono altre priorità e altri obiettivi. Ovviamente non rinuncio al divertimento e al piacere, ma una relazione in questo momento la vedo molto difficile”.

Instagram di Ferdinando Giordano

Ferdinando Giordano ha un profilo ufficiale su Instagram. Non ha molti follower, ma questo è facilmente spiegabile. Lo ha riaperto recentemente, in vista del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.