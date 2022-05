Ferzan Ozpetek chi è, età, dove e quando è nato, Simone Pontesilli, vita privata, Instagram, dove vive, film, biografia e carriera. Il regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek è ospite questa sera 27 maggio del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek è nato ad Istanbul il 3 febbraio del 1959. Ha 63 anni. Si trasferisce a Roma nel 1976 per studiare Storia del cinema alla Sapienza. Frequenta corsi di Storia dell’arte e del costume all’Accademia di Costume e di Moda e corsi di regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Si avvicina al mondo del cinema collaborando come assistente e aiuto regista con Massimo Troisi, Maurizio Ponzi, Ricky Tognazzi, Sergio Citti e Francesco Nuti.

Simone Pontesilli, dove vive, Instagram, vita privata di Ferzan Ozpetek

Dopo 14 anni di convivenza, il regista, nel 2016, si unisce civilmente a Simone Pontesilli nella sala consiliare del Campidoglio di Roma. In un’intervista Ozpetek ha dichiarato: “Noi non abbiamo voluto scimmiottare le cerimonie nuziali: niente fiori, anelli, banchetti e ciascuno ha mantenuto il proprio cognome. Dopo la firma in Campidoglio siamo andati al mare a mangiare spaghetti con le telline con quattro amici”. Su Pontesilli non si hanno molte informazioni e lo stesso regista per molto tempo ha tenuto segreta la loro relazione scegliendo di non mostrarlo sui suoi social. Il regista vive a Roma. Profilo Instagram: ferzanozpetek.

La carriera di Ferzan Ozpetek

Ozpetek firma il suo debutto come regista nel 1997 con il film Il bagno turco, presentato alla 50ª edizione del Festival di Cannes. Due anni dopo dirige Harem Suare, ambientato nella sua terra natale. Il regista ottiene un grande successo nel 2001 con il film Le fate ignoranti, interpretato da Margherita Buy e Stefano Accorsi. Il film si aggiudica diversi premi tra cui 3 Globi d’oro e 4 Nastri d’argento. Lo stesso successo arriva nel 2003 con La finestra di fronte, che vince 5 David di Donatello, 3 Nastri d’argento, 4 Ciak d’oro e 3 Globi d’oro.

In seguito Ozpetek firma la regia di film come Saturno Contro (2007), Un giorno perfetto (2008), Mine vaganti (2010), Magnifica presenza (2012), Allacciate le cinture (2014), Rosso Istanbul (2017) e Napoli Velata (2017). Nel 2019 dirige La dea Fortuna, film per il quale l’attrice Jasmine Trinca vince un David di Donatello.

