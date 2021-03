Festival di Sanremo 2021, programma prima serata martedì 2 marzo: conduttrici, ospiti, cantanti

Il programma della prima serata del Festival di Sanremo 2021 in onda in diretta dal teatro Ariston martedì 2 marzo. I cantanti in gara con le loro canzoni, le conduttrici e gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo.

Sarà il primo Festival della canzone italiana senza il pubblico presente al teatro Ariston. Ci saranno grandi novità con due conduttrici per ogni serata che affiancheranno Amadeus e Fiorello nella presentazione dei cantanti in gara per quella che sarà un’edizione del tutto anomala.

Il programma della prima serata del Festival di Sanremo

Durante la prima serata di Sanremo saranno presentate tredici canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte.

Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo

Nella prima serata ci saranno come ospiti Diodato, il vincitore di Sanremo 2020 si esibirà con il brano vincitore dello scorso anno (Fai Rumore). Seguiranno l’infermiera Alessia Bonari, la giovane diventata il simbolo dell’emergenza sanitaria durante il lockdown. Poi Loredana Berté e la Banda della Polizia con il sassofonista Stefano di Battista e Olg’a Kapranova, ginnasta russa. Accanto ad Amadeus, oltre Fiorello, l’attrice Matilda De Angelis.

I cantanti in gara la prima serata del Festival di Sanremo

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 avrà 13 big in gara.

Aiello

Arisa

Annalisa

Colapesce-Di Martino

Coma_Cose

Fasma

Michielin-Fedez

Francesco Renga

Ghemon

Irama

Madame

Maneskin

Max Gazzé

Sanremo 2021, i cantanti in gara e i loro brani

Ecco l’elenco di tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e i loro brani: