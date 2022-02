Festival di Sanremo 2022, la scaletta della terza serata

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2022, in onda su Rai Uno giovedì 3 febbraio, vede grandi ancora grandi protagonisti sul palco dell’Ariston. La co-conduttrice che affiancherà Amadeus, dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, sarà l’artista Drusilla Foer.

Chi è Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022

Drusilla Foer è il personaggio di una nobildonna toscana un po’ vanesia inventata dall’attore Giancluca Gori, che ne ha fatto il proprio alter ego en travesti con il quale da anni appare in tv e in spettacoli teatrali, oltre che sui social, dove Drusilla ha un proprio account.

Cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzan Ozpetek ‘Magnifica Presenza’. Ma per l’ampio popolo del web è prima di tutto un’icona di stile ed eleganza, che non si risparmia di fronte a cause sociali di grande importanza.

I super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2022: Roberto Saviano e Cesare Cremonini

I due superospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2022 saranno Roberto Saviano, con un’orazione civile dedicata a Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, e Cesare Cremonini, con una performance che celebrerà vent’anni di canzoni.

Nel suo monologo Saviano racconterà “il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere”.

Cesare Cremonini lancia il suo nuovo album

Reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell’estate negli stadi, Cremonini (alla sua prima volta all’Ariston) lancerà il settimo album in studio, La ragazza del futuro, in uscita il 25 febbraio.

La serata si preannuncia per nottambuli: sul palco tutti i 25 i Big proporranno le canzoni in gara.

Voteranno il pubblico tramite televoto (con un peso del 50% sul risultato complessivo) e la Demoscopica 1000 (sempre al 50%). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale.

Salta invece il collegamento dalla nave con i Coma_Cose, tra le rivelazioni del festival 2021: i due cantanti sono risultati positivi al coronavirus. Al momento non è noto se ci sarà un sostituto.

Terza serata, la scaletta dei cantanti

Nel corso della terza serata sentiremo dunque tutte e 25 le canzoni in gara e verrà il turno del pubblico da casa.