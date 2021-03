Festival di Sanremo Elodie e l’abito con lo spacco alla Belen, poi perde un orecchino FOTO

Elodie si è presentata sul palco dell’Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo con un abito dallo spacco vertiginoso. In molti sui social hanno ricordato quello di Belen e la celebre farfallina, ma Elodie con la sua semplicità e spontaneità è sembrata molto più naturale.

Per Elodie tutto bene a parte la scala. Al suo ingresso infatti la cantante e co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, stava per inciampare. Alla fine è riuscita a non cadere del tutto grazie anche ad Amadeus che le ha preso la mano.

Elodie e l’orecchino caduto sul palco a Sanremo

“E’ molto pesante”, dice Elodie parlando del suo abito e scendendo la scala di Sanremo. La fisicità statuaria esaltata dal vestito di strass rossi dal profondo spacco laterale. “Sono felicissima, molto orgogliosa di essere qui”, aggiunge la cantante. E la signora della serata è proprio Elodie. Si concede un fuori programma perdendo un orecchino (“Sono un po’ buffa”), poi si scatena con il nuovo corpo di ballo (una danzatrice era risultata positiva) e canta.

Le lacrime di Elodie a Sanremo

“Sono qui perché ho abbattuto un muro, e tutte le volte che sono riuscita da abbattere un muro, sono successe cose belle nella mia vita”. Sbocciando da un altro abito, questa volta rosso a fiore, Elodie si commuove sul palco dell’Ariston raccontando la sua storia.

“Vengo da un quartiere popolare di Roma, una borgata crudele, onesta, straordinaria, dove le persone possono essere demoralizzate, arrabbiate, e io ero una di quelle, dove non arriva l’acqua calda, non si arriva a fine mese, non si riescono a pagare le bollette. Fin da bambina volevo fare questo mestiere, era l mio sogno, ma non mi sentivo all’altezza, non mi piaceva la mia voce, non ho finito il liceo, non ho preso la patente, non ho studiato canto. Ho sbagliato. Ma è difficile in certi contesti focalizzarsi su quello che vuoi essere da grande. A 20 anni avevo deciso che la musica era già finita per me, poi ho conosciuto il pianista jazz Mauro Tre“, con lei sul palco a Sanremo e con cui ha eseguito “Mai così” di Mina.