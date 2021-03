Festival di Sanremo Gaia e il top bianco troppo stretto, sui social: “Le è uscito il seno?” FOTO

Un top forse troppo stretto di seno quello indossato da Gaia durante la seconda serata del Festival di Sanremo. La cantante di Amici infatti, in gara con il brano “Cuore Amaro” si è presentata sul palco con una tutina bianca. Ma un movimento di troppo ha fatto intravedere qualcosa e così i social si sono scatenati.

Durante l’esecuzione del brano di Gaia a Sanremo infatti, un movimento della cantante fa scendere di troppo il top, lasciando intravedere il seno. Immediati i commenti dei follower: “È spuntato un capezzolo”. E ancora: “Top birichino…”. “Sei stupenda”, le scrivono i fan. Il video, condiviso su Instagram da Trash Italiano fa il giro del web.

Non solo Gaia, Annalisa e l’abito scollato a Sanremo

Annalisa invece si è presentata sul palco del teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo con un abito che ha una scollatura molto profonda. La cantante ha così rischiato di “uscire di seno”, ma per fortuna Annalisa è stata una delle ultime cantanti ad esibirsi nella gara dei big durante la prima serata del Festival di Sanremo e quindi era già notte.

L’ex concorrente di Amici ha scelto per l’occasione un total look nero, molto ma molto corto. E infatti mentre stava cantando il suo inedito “Dieci” la scollatura sembrava per un momento dover aprirsi, rischiando di far fare ad Annalisa un piccolo incidente a luci rosse.

Sui social tantissimo i commenti di apprezzamento per la bella Annalisa, “sei stupenda”, scrivono in molti. Il suo look semplice ma allo stesso tempo molto sensuale ha ricevuto tanti complimenti. La scollatura di Annalisa a Sanremo insomma non è risultata per nulla volgare.