ROMA – Morgan torna al Festival di Sanremo. Nella serata di venerdì 8 febbraio, quella dei duetti, Morgan canterà con Achille Lauro. A dare l’indiscrezione è Carlo Mondonico a Spoiler – Radio LatteMiele.

Dopo l’ultima apparizione di Morgan in Rai per lo speciale dedicato a Freddie Mercury, i dirigenti Rai, anche grazie all’appoggio del direttore di Rai 2 Carlo Freccero, si sono convinti a prenderlo in giuria per il talent show “The Voice Of Italy” condotto da Simona Ventura.

A volerlo sul palco dell’Ariston, racconta il giornalista, è stato soprattutto Claudio Baglioni che nei giorni scorsi è stato difeso proprio da Marco Castoldi per le sue esternazioni sui migranti e contro Matteo Salvini. Il leader dei Bluvertigo si è schierato dalla parte del collega, difendendo il diritto di un artista ad esprimere opinioni: “Non ci ho trovato niente di strano o di politico. Ma di poetico”.

Il cantante, come rivelato un anno fa in un’intervista a Carlo Mondonico, ha inoltre un grande sogno nel cassetto: diventare direttore artistico di un Festival di Sanremo.