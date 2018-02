ROMA – Ornella Vanoni sale sul palco dell’Ariston con i due autori Bungaro e Pacifico per il Festival di Sanremo 2018 condotto da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino e diretto da Claudio Baglioni. La canzone in gara è “Imparare ad amarsi”, una ballata definita come “sentimentale e raffinata”. Una canzone che la Vanoni definisce adulta: “Bisogna aver vissuto intensamente per interpretarla. Bisogna imparare ad amarsi, a perdonarsi, perché il perdono è la cosa è più difficile da fare, ma anche la più importante e la più affascinante”.

Ecco il testo di Imparare ad amarsi:

Giorno per giorno

Senza sapere

Cosa mi aspetta

Non è in mio potere

Gioia e tristezza

Sempre davanti

Stanze vicine

Comunicanti

E in fondo sentire che niente finisce mai

È un tempo infinito il presente

Non passerà

Bisogna imparare ad amarsi in questa vita

Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita

E vivere ogni istante fino all’ultima emozione

Così saremo vivi

Gabbia di ossa

Libero cuore

Hai preso dolcezza

Da ogni dolore

Conservo l’infanzia

La pratico ancora

La seduzione mi affascina sempre

E in fondo sentire che esisti felicità

Abbracciami ancora una volta

Mi basterà

Bisogna imparare ad amarsi in questa vita

Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita

E vivere ogni istante fino all’ultima emozione

Così saremo vivi

Bisogna imparare ad amarsi bisogna imparare a lasciarsi

Bisogna imparare ad amarsi

A perdonarsi

Giorno per giorno

Senza sapere

Cosa mi aspetta

Ma voglio vedere