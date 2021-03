Festival di Sanremo 2021, pagelle seconda serata: Elodie è la regina, ok Fiorello e Amadeus, Willie Peyote sorpresa

Festival di Sanremo, pagelle della seconda serata. Elodie è la regina dell’Ariston: non solo bellezza e eleganza, ma anche il medley musicale con balletto. E’ piaciuta davvero a tutti. Bene Fiorello e Amadeus, anche se il primo sembra aver perso un po’ lo smalto dei giorni migliori. Tra i cantanti in gara, Willie Peyote è la sorpresa di serata (ma non per chi lo conosce).

Festival di Sanremo: pagelle seconda serata

Riportiamo e pubblichiamo le pagelle dell’Ansa: