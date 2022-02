Festival di Sanremo, programma della prima serata: cantanti in gara, ospiti, Ornella Muti al fianco di Amadeus (Foto Ansa)

Al via questa sera, martedì 1 febbraio 2022, la 72esima edizione del Festival di Sanremo. A dirigere la kermesse, anche quest’anno è Amadeus, accompagnato ogni sera da una co-conduttrice diversa: nell’ordine Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

A differenza dello scorso anno, in piena pandemia, la platea dell’Ariston non sarà vuota: capienza al 100% con Super green pass e mascherine Ffp2. Sul palco si avvicenderanno i 25 artisti in gara, con 25 canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato.

Festival di Sanremo, programma e scaletta della prima serata

Nella prima serata di martedì 1 febbraio si esibiranno i primi 12 (dei 25) Big in gara. Il voto sarà quello delle tre giurie specializzate (carta stampata e tv, radio, web).

In attesa di conoscere la scaletta ufficiale, con l’ordine di uscita, ecco la lista dei cantanti di oggi in ordine alfabetico:

Festival di Sanremo, ospiti della prima serata

Ospiti sul palco dell’Ariston nella prima serata: Fiorello, i Måneskin e i Meduza. Grande attesa soprattutto per i Maneskin, di ritorno dopo la vittoria dello scorso anno, il trionfo all’Eurovision e il successo internazionale, soprattutto negli Stati Uniti dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones.

La sorpresa della vigilia è Matteo Berrettini: il tennista romano, unico italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, reduce da Melbourne, dove si è inchinato a Rafael Nadal alla semifinale degli Australian Open, sarà all’Ariston, ospite della prima serata del festival.

A tenere alta la bandiera dello sport, cara al direttore artistico e conduttore Amadeus, anche uno spazio dedicato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: durante il festival, probabilmente mercoledì, dal palco sarà lanciato il concorso per la scelta dell’inno dei Giochi, con la complicità di due voci d’eccezione, Arisa a Malika Ayane.