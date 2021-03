Festival di Sanremo seconda serata: programma, scaletta, ospiti, cantanti e conduttrici

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo ecco la seconda serata con in programma altri 13 cantanti in gara per la sezione Big e 4 tra la Nuove Proposte. Alla fine della serata ci sarà la classifica parziale dei 13 cantanti, così come successo nella prima serata (qui classifica e pagelle della prima serata del Festival di Sanremo).

Sanremo, gli ospiti della seconda serata

Come di consueto Fiorello e Achille Lauro affiancheranno Amadeus per tutte le serata del Festival. La co-conduttrice della seconda serata è Elodie. Tra gli ospiti musicali ci sarà Enzo Avitabile, impegnato in un duetto con Fiorello. Grande attesa per Laura Pausini, che si esibirà con “Io sì”. Un brano tra i più importanti della sua lunga carriera, dal momento che l’ha condotta al successo ai Golden Globe 2021. Scritta con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren e Niccolò Agliardi, è stata premiata come la miglior canzone originale, presente nel film “La vita davanti a sé”, con Sofia Loren, diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Poi ci sarà l’omaggio al Maestro Ennio Morricone proposto da Il Volo. A dirigere l’Orchestra del Festival sarà il figlio della compianta leggenda, Andrea Morricone. Ritorno al passato con Gigliola Cinquetti, che proporrà “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”. Due brani anche per Marcella Bella, “Senza un briciolo di testa” e “Montagne verdi”, così come per Fausto Leali, “Mi manchi” e “Io amo”. Altro ospite particolarmente atteso è Alex Schwazer.

Sanremo, la scaletta dei cantanti nella seconda serata

Dopo i 13 di ieri sera si prosegue con gli altri cantanti in gara

La scaletta dei Campioni

Bugo – E invece sì

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Fulminacci – Santa Marinella

Gaia – Cuore amaro

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Malika Ayane – Ti piaci così

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Random – Torno a te

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

La scaletta delle Nuove Proposte