ROMA – Alice Caioli arriva in gara sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2018 con il brano Specchi rotti. Un brano sensuale, scritto insieme a Leonardo Monteiro. Lei è l’ultima dei giovani a cantare nella seconda serata della kermesse, proprio lei che da bambina partecipò alla prima edizione di Io Canto e nel 2013 al talent X Factor.

Ecco il testo di Specchi rotti:

Sopra il letto sul mio tetto la finestra che non ho

questa casa non ha porte, limiti, pareti

senza vetri non distinguo giorno e notte

il mio tempo ormai è fermo

Queste ore mai contate, specchi a pezzi, muri opachi

racchiudono silenzi, colmi di parole e le mie presenze senti

occhi rovinati, chiusi e sporchi di rancore

Sogno, non torno, mi perdo, mi spoglio dei dubbi, dei passi sbagliati che ho fatto

sogno i tuoi occhi non c’è più un confine

Vedo un ricordo di un bacio nascosto

dei pianti negati e dei vuoti colmati

oltre i tuoi occhi non c’è più un confine

Donna, immagine e canzoni, fiumi di parole

tensione, dolore, ossessione e

se spargo la mia voce nessuno sa ascoltare

salgo le scale dei miei sbalzi d’umore

Non inciampo su me stessa

che non sono mai la stessa

decisa, indecisa, precisa e imprecisa

e questi freni, bruciano i pensieri come ore mai contate

Sogno, non torno, mi perdo, mi spoglio dei dubbi, dei passi sbagliati che ho fatto

sogno i tuoi occhi non c’è più un confine

Vedo il ricordo di un bacio nascosto

dei pianti negati e dei vuoti colmati

oltre i tuoi occhi non c’è più un confine

Sogno, non torno, mi perdo, mi spoglio dei dubbi, dei passi sbagliati che ho fatto

sogno i tuoi occhi non c’è più un confine

Sogno, mi sbaglio che i passi che ho fatto

sogno un ricordo di un bacio nascosto

di pianti negati e dei vuoti colmati

oltre i tuoi occhi non c’è più un confine

E ogni sera mi fissa la finestra che non ho

con paure e insicurezza non mi dice una parola

si trasforma con l’inganno

non è mai sincera