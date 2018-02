ROMA – Tra i grandi ospiti di questa edizione del Festival di Sanremo arriva James Taylor. Il grande cantante, che ha fatto sorridere quando ha detto di non conoscere il direttore Claudio Baglioni, è arrivato sul palco dell’Ariston intonando “La donna è mobile”.

Il cantante racconta di quando si è intrufolato per conoscere i The Beatles e parla della sua chitarra e della sua vita nella musica. Poi arriva Giorgia e le loro straordinarie voce si ritrovano in un duetto incredibile.