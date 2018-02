ROMA – Mudimbi è in gara con la canzone Il Mago al Festival di Sanremo 2018 nella sezione riservata alle Nuove Proposte. Il cantante italo-congolese Michel Mudimbi ha aperto la terza serata della kermesse con un brano che, a sua detta, è una sorta di sequel musicale e politicamente scorretto di Finchè la barca va di Orietta Berti. Un testo ironico che invita alla riflessione.

Ecco il testo de Il Mago:

C’è chi mi chiede: “Mudimbi, come stai?”

Se rispondo ‘tutto bene’, poi mi chiede ‘come mai?’

La gente guarda male se non sei pieno di guai

Meglio dire ‘son vegano e sto anche in mano agli usurai’

Faccio ciò che posso, non vivo a Dubai

Ho un conto in banca all’osso che nemmeno i macellai

Vivo la realtà, senza mentirmi mai

La mia dolce metà sembra la copia di un bonsai

La mia vita va che una favola-la

Non c’è niente che mi preoccupa-pa

Risolvo ciò che c’è da risolvere-re

E compro una vocale per rispondere

Va-come va, va-come va ,come va

Va bene anche se male

Va-come va, va-come va, come va

Il trucco è farla andare

Bevo il bicchiere mezzo pieno finché mi ubriaco

E poi svanisco in un sorriso… come fa il mago

Il mago, il mago, ualà

Il mago, il mago

A complicare, siam tutti esperti

A esser felici, siam tutti incerti

La verità sta tra due concetti

Finché la barca va e Orietta Berti

Quindi sto sereno

Navigo tra le bollette

Rischio pure le manette

Canto queste canzonette

Evito chi si permette

Anche di mettermi alle strette

Vuole pure le mie chiappe

Le pretende fatte a fette

Mi godo la vita

Come un bimbo con una matita

Come Rambo con un mitra

Come Cita una Ciquita

Vincerò questa partita

Ci scommetto la coolita

La strada va in salita ma non sento la fatica

Perché

La mia vita che una favola-la

Non c’è niente che mi preoccupa-pa

Risolvo ciò che c’è da risolvere-re

E compro una vocale per rispondere

Va-come va, va-come va , come va

Va bene anche se male

Va-come va, va-come va , come va

Il trucco è farla andare

Bevo il bicchiere mezzo pieno finché mi ubriaco

E poi svanisco in un sorriso… come fa il mago

La mia infanzia è stata dura come tante

Senza padre e con il pieno di domande

Nonstante questo è andata alla grande

Ringrazio mia madre per le sue parole sante

Figlio mio, la vita è dura, lo confesso

Proverà a metterti in ginocchio troppo spesso

Tu sorridi lo stesso

Magari domani ci svegliamo

Tutti e due sotto a un cipresso

Va-come va, va-come va, come va

Va bene anche se male

Va-come va, va-come va, come va

Il trucco è fall’andare

Bevo il bicchiere mezzo pieno finché mi ubriaco

E poi svanisco in un sorriso… come fa il mago

Il mago, il mago ualà

Il mago, il mago se mua