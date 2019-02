ROMA – Il Festival di Sanremo 2019 (il 69°) durerà da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio. Quindi cinque le serate in tutto. A condurre il Festival ci sarà Claudio Baglioni che sarà affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Claudio Baglioni è anche il direttore artistico di Sanremo. Il Festival, come ogni anno, sarà trasmesso in diretta su Rai Uno. Ogni serata andrà in onda a partire dalle 20,35.

Ventiquattro i cantanti in gara: Paola Turci, Simone Cristicchi, Zen Circus, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Irama, Ultimo, Nek, Motta, Il Volo, Ghemon, Federica Carta e Shade, Patty Pravo e Briga, Negrita, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Achille Lauro, Arisa, Francesco Renga, Boomdabash, Enrico Nigiotti, Nino D’Angelo e Livio Cori, Einar e Mahmood.

Questi i titoli delle canzoni dei ventiquattro cantanti in gara:

Enrirco Nigiotti – Nonno Hollyood. Ecco il testo.

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce. Ecco il testo.

Boomdabash – Per un milione. Ecco il testo.

Francesco Renga – Aspetto che torni. Ecco il testo.

Achille Lauro – Rolls Royce. Ecco il testo.

Arisa – Mi sento bene. Ecco il testo.

Daniele Silvestri – Argento vivo. Ecco il testo.

Ex-Otago – Solo una canzone. Ecco il testo.

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta. Ecco il testo.

Patty Pravo e Briga – Un po’ come la vita. Ecco il testo.

Negrita – I ragazzi stanno bene. Ecco il testo.

Paola Turci – L’ultimo ostacolo. Ecco il testo.

Simone Cristicchi – Abbi cura di me. Ecco il testo.

Zen Circus – L’amore è una dittatura. Ecco il testo.

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte. Ecco il testo.

Loredana Berte – Cosa ti aspetti da me. Ecco il testo.

Irama – La ragazza col cuore di latta. Ecco il testo.

Ultimo – I tuoi particolari. Ecco il testo.

Nek – Mi farò trovare pronto. Ecco il testo.

Motta – Dov’è l’Italia. Ecco il testo.

Il Volo – Musica che resta. Ecco il testo.

Ghemon – Rose viola. Ecco il testo.

Einar – Parole nuove. Ecco il testo.

Mahmood – Soldi. Ecco il testo.

Il programma.

Prima serata. Tutti i cantanti in gara si esibiranno con la loro canzone. La canzone verrà giudicata con il televoto (40% del voto totale), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%).

Ospiti della prima serata saranno Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker.

Seconda serata. Si esibiranno solo i primi dodici cantanti. Ancora una volta le canzoni verranno giudicate dal televoto, dalla giuria demoscopica e dalla sala stampa.

Terza serata. Si esibiranno gli altri dodici cantanti. Anche loro verranno giudicati di nuovo dal televoto, dalla giuria demoscopia e dalla sala stampa.

Quarta serata. E’ la serata dedicata ai duetti. Ogni cantante reinterpreta la sua canzone con un nuovo arrangiamento e con un ospite.

Questi tutti i duetti della quarta serata:

Arisa con Tony Hadley

Motta con Nada

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti

Ex-Otago con Jack Savoretti

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

Ultimo con Fabrizio Moro

Simone Cristicchi con Ermal Meta

Zen Circus con Brunori Sas

Achille Lauro con Morgan

Anna Tatangelo con Syria

Boomdabash con Rocco Hunt

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli e Rancore

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena

Francesco Renga con Bungaro e Eleonora Abbagnato

Mahmood con Guè Pequeno

Ghemon con Diodato e i Calibro 35

Il Volo con Alessandro Quarta

Nek con Neri Marcorè

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono

Paola Turci con Giuseppe Fiorello

Einar con Biondo

Loredana Bertè con Irene Grandi.

Quinta serata. La quinta serata sarà la serata della finale. I ventiquattro cantanti in gara presenteranno di nuovo la loro canzone. Al termine dell’ultima votazione si farà una media di tutte le votazioni precedenti. Media che determinerà la classifica finale.

Le tre canzoni più votate saranno di nuovo riproposte e rivotate ancora. La media finale tra l’ultima votazione e quelle precedenti determinerà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019.

Verranno assegnati anche altri quattro premi: il “Premio della critica Mia Martini”, il “Premio della sala stampa web e tv Lucio Dalla”, il “Premio Sergio Bardotti” per la migliore interpretazione e il “Premio Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale.