SANREMO – Festival di Sanremo 2018: ci sono i nomi dei Big in gara alla kermesse musicale che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Si tratta di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Giovanni Caccamo, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Renzo Rubino, Noemi,Ermal Meta e Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Ron. I nomi sono stati annunciati in diretta durante il programma Sarà Sanremo su Rai1 venerdì 15 dicembre.

La trasmissione, condotta da Claudia Gerini e Federico Russo, con la partecipazione di Rocco Tanica, rappresenta una vetrina per 16 giovani della selezione Rai. Dalla sfida usciranno i sei che si sfideranno tra le Nuove Proposte, assieme ad altri due che risulteranno i vincitori di Area Sanremo, altra manifestazione di selezioni per voci nuove.

I 20 big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo sono stati selezionati dal direttore artistico Claudio Baglioni e dalla Commissione musicale del Festival, composta anche da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley.