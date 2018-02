ROMA – Claudio Baglioni sale sul palco dell’Ariston e si prepara ad annunciare la presenza di una grande ospite, che era stata costretta a dare forfait per via dell’influenza. Tutti i fan hanno così sperato di vedere finalmente Laura Pausini, grande assente, e invece al suo posto arriva nuovamente Fiorello. Poi la sorpresa: il collegamento al telefono con la cantante. Il conduttore e il cantante le dedicano così la canzone “E tu” duettando con un risultato tutto da ridere.

Il comico scherza sul legame tra lui, Baglioni e la Pausini e spiega: sono nati tutti lo stesso giorno, ma di anni ben diversi. “Ragazzi dobbiamo riempire lo spazio Pausini”, ha continuato poi Fiorello ironizzando sul fatto che il dietro le quinte del festival è pieno di Pooh, mentre la notizia più assurda è che, per una sera, Gianni Morandi non è su Facebook ma è pronto a calcare il palco come ospite.

Legato per via della par condicio, Fiorello inizia a parlare del 4 marzo e chiede al pubblico in teatro, senza però far vedere il risultato, chi voterà e per quale partito. Un sondaggio per alzata di mano, ma poi il comico si scaglia contro il direttore Orfeo: “Non puoi alzare le mani tre volte”.

Poi all’improvviso ecco che la Pausini appare al telefono per salutare. La cantante si scusa e spiega che sarà presente sabato per la gran finale. Poi Fiorello decide di dedicare la canzone “E tu”, successo di Baglioni, alla Pausini malata. Il risultato è un incredibile e divertente duetto animato dal comico e showman Fiorello, che mostra non solo una voce invidiabile ma anche una presenza scenica. Un duetto da vedere.