ROMA – I Decibel arrivano sul palco del Festival di Sanremo 2018 con Lettera dal Duca, un omaggio al grande cantante David Bowie. Silvio Capeccia, Fulvio Muzio ed Enrico Ruggeri portano così una canzone dedicata al Duca Bianco per il loro grande ritorno avvenuto nel 2017. La canzone è un inedito del loro album del ritorno L’anticristo, che sarà disponibile dal 16 febbraio. Un brano che cerca di farci capire l’infinito che c’è in ognuno di noi e come fare per contrastare la mediocrità della vita.

Ecco il testo di Lettera dal Duca:

Passano come rondini

Possibilità e utopie

Volano senza redini

Come libere armonie.

E non conosco più leggi di gravità

Ostacoli e complessità

Raggiungo un’altra dimensione

Se chiudo gli occhi vedo l’infinito in me

Supero i miei limiti più di quanto immagini

Tu stai parlando a una persona che non c’è

Silenziosa anima che questo sole illumina

I see the towns – I see the mountains

Here in my heart – Fuori dal tempo

A new fronteer – Another game to play

Passano vecchie immagini

Indelebili su di noi

Restano frasi e musica

E quel battito sentirai

Io non capisco più certe meschinità

Le misere mediocrità

Io vivo un’altra dimensione

Se chiudi gli occhi vedi l’infinito in te

E superi i tuoi limiti più di quanto immagini

Ti accorgerai che un mondo spirituale c’è

Fuoco dentro all’anima che tutto intorno illumina

I see the towns – I see the mountains

Here in my heart – Fuori dal tempo

A new fronteer – Another game to play

I see the towns – I see the mountains

Se chiudo gli occhi vedo l’infinito in me

Supero i miei limiti più di quanto immagini

Down down, I see the wall falling…