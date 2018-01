Festival di Sanremo, tutti i duetti dei big del venerdì

MILANO – Al Festival di Sanremo quella di venerdì non sarà più la serata dedicata alle cover: i Big rivisiteranno i propri brani. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse canora, Claudio Baglioni, collegato da Roma con la sede Rai di Milano per il tradizionale ascolto delle canzoni in gara da parte dei giornalisti.

“Mi sembrava più degno e giusto per un Festival che propone progetti inediti il fatto che si ribadissero questi progetti che ad ognuno sono costati talento, energie, sacrifici e in cui confida, ha spiegato Baglioni. Tutte le performance saranno doppiate o triplicate, tutti avranno un tipo di prestazione aggiuntiva e rivisitazione del brano”.

Il cantautore ha poi annunciato alcuni dei duetti che si terranno durante quella serata: Skin canterà con Le Vibrazioni, Alice con Ron, Alessandro Preziosi con Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. Ci saranno anche Serena Rossi con Renzo Rubino, Giusy Ferreri con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Michele Bravi con Annalisa, Anna Foglietta con Luca Barbarossa. Mario Biondi ha voluto accanto a sé i brasiliani Daniel Jobim e Ana Carolina, Giovanni Caccamo ha chiamato Arisa, Red Canzian duetterà con Marco Masini. Folla sul palco per Elio e le storie Tese con i Neri per Caso.

Bisognerà attendere ancora per le altre nove collaborazioni, da definire. Come anche per gli ospiti, su cui Baglioni mantiene il riserbo, e sul quarto fantomatico membro della squadra, oltre a Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino. A completarla dovrebbe essere un comico: Maurizio Crozza è il più papabile.