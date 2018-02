SANREMO – Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara al Festival di Sanremo. “A seguito delle valutazioni effettuate, la Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto conforme al requisito di novità previsto dal regolamento”, si legge in una nota Rai.

Il brano di Meta e Moro “Non mi avete fatto niente”, spiega l’ufficio legale della Rai in una nota letta in sala stampa, “contiene stralci del brano Silenzio (presentato a Sanremo Giovani nel 2016) in misura inferiore a un terzo delle durata, quindi la circostanza che il brano sia stato già fruito non inficia la novità della canzone in gara”.

Inoltre, dagli approfondimenti fatti, è risultato che “i due brani hanno stesure, durata, testi e melodie diverse. La somma degli stralci non supera un minuto e 3 secondi su una durata complessiva di 3 minuti e 24 secondi, dunque inferiore a un terzo”. La conclusione è che “le due canzoni, pur presentando analogie, non sono la stessa canzone. ‘Non mi avete fatto niente’ è dunque nuova e resta in gara”.

“Non abbiamo fatto nessun plagio”. Ermal Meta e Fabrizio Moro erano stati sospesi dal Festival di Sanremo 2018 proprio per il presunto plagio di “Non mi avete fatto niente”. I due cantanti, quando è stata diffusa la notizia della loro sospensione, hanno pubblicato sui rispettivi profili Facebook un medesimo comunicato in cui negano l’accusa di aver copiato il loro brano.

Ecco il loro messaggio su Facebook: