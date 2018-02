ROMA – Ermal Meta e Fabrizio Moro tornano sul palco del Festival di Sanremo, ma stavolta insieme e con una canzone come Non mi avete Fatto Niente, che è densa di significato. Il brano, nato dalla collaborazione tra i due artisti molto impegnati a livello sociale, parla degli attentati al Bataclan di Parigi, a Barcellona e Nizza e lancia un messaggio forte contro la paura e il terrorismo.

Ecco il testo di Non mi avete fatto niente

A Il Cairo non lo sanno che ore sono adesso

Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso

In Francia c’è un concerto

la gente si diverte

Qualcuno canta forte

Qualcuno grida a morte

A Londra piove sempre ma oggi non fa male

Il cielo non fa sconti neanche a un funerale

A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna

Di gente sull’asfalto e sangue nella fogna

E questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra

Ferito nei suoi organi dall’Asia all’Inghilterra

Galassie di persone disperse nello spazio

Ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio

Di madri senza figli, di figli senza padri

Di volti illuminati come muri senza quadri

Minuti di silenzio spezzati da una voce

Non mi avete fatto niente

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

C’è chi si fa la croce

E chi prega sui tappeti

Le chiese e le moschee

l’Imàm e tutti i preti

Ingressi separati della stessa casa

Miliardi di persone che sperano in qualcosa

Braccia senza mani

Facce senza nomi

Scambiamoci la pelle

In fondo siamo umani

Perché la nostra vita non è un punto di vista

E non esiste bomba pacifista

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Le vostre inutili guerre

Cadranno i grattaceli

E le metropolitane

I muri di contrasto alzati per il pane

Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino

Il mondo si rialza

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete tolto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non avete avuto niente

Le vostre inutili guerre

Sono consapevole che tutto più non torna

La felicità volava

Come vola via una bolla