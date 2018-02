ROMA – Eva è tra le Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo 2018 con la canzone Cosa ti salverà. Dopo l’esperienza di X Factor 10 tra gli allievi di Manuel Agnelli, Eva arriva sul palco dell’Ariston con il brano scritto da Antonio di Martino che parla di amare se stessi, forse anche prima del prossimo, perché questo è la via della felicità.

Ecco il testo di Cosa ti salverà:

Tu prenditi cura di te

e serviti di ciò che hai

ritagliati il tempo che vuoi

per quello che ricostruirai

che a volte vivi in apnea

e cerchi dal fondo una via

un punto dove ritrovarti

coperto di felicità

un’esplosione sotto pelle

in cui non hai creduto più

che a volte vivi in apnea

come se non avessi respirato mai

Fogli da bruciare

tagli da cucire

briciole di novità

Lettere di scuse

tele da riempire

giorni da perderti

Cuori da incendiare

giri da smaltire

pezzi di normalità

Frasi da finire

prima di lasciarsi andare

cosa ti salverà

Tu prenditi cura di te

sorprenditi di ciò che sei

sotterra l’amore che hai

per quando lo ritroverai

sputato dalla marea

come se non l’avessi respirato mai

Fogli da bruciare

tagli da cucire

briciole di novità

Lettere di scuse

tele da riempire

giorni da perderti

Cuori da incendiare

giri da smaltire

pezzi di normalità

Frasi da finire

prima di lasciarsi andare

cosa ti salverà

Un punto dove ritrovarsi

coperti di felicità

un’esplosione sotto pelle

in cui non hai creduto mai

mai

Fogli da bruciare

tagli da cucire

briciole di novità

Lettere di scuse

tele da riempire

Cuori da incendiare

giri da smaltire

pezzi di normalità

Frasi da finire

prima di lasciarsi andare

cosa ti salverà

cosa ti salverà

cosa mi salverà