ROMA – Dopo aver dedicato una canzone a Laura Pausini, per Fiorello e Claudio Baglioni è il momento di lasciare il palco dell’Ariston del Festival di Sanremo a Michelle Hunziker e ai cantanti in gara. Con la sua solita verve comica Fiorello non perde l’occasione per scherzare e così saluta la showgirl con un “Andiamo, ci aspetta il puttan tour”.

Uno scherzo a doppio senso, anzi a senso unico, che la bella Michelle non si aspettava tanto da rimanere senza parole. “Come un puttan tour?”, dice la Hunziker a Fiorello e lui replica: “Un puttan tour, sai cos’è. E poi le nostre mogli lo sanno, ci lasciano andare una notte all’anno. Ma è Claudio che guida e chiede quanto vogliono, eh”.

Baglioni se la ride, mentre Michelle si ricompone per presentare gli altri cantanti in gara, mentre la coppia comica che non ti aspetti scende dal palco.