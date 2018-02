ROMA – Intruso sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo. Fiorello è arrivato sul palco per aprire la 68° edizione del festival che celebra la canzone italiana, ma si è trovato faccia a faccia con un intruso che è stato bloccato. “Lo sapevo che non ci dovevo venire”, ha ironizzato il comunico.

Fiorello non ha fatto in tempo ad aprire il festival di Sanremo che viene interrotto da un uomo che è riuscito a eludere i controlli e a salire sul palco dell’Ariston. “Sono due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica”, ha detto prima di essere interrotto e portato via. “Faccio il Pippo Baudo della situazione”, ha detto Fiorello che non si è perso d’animo, prima di aggiungere “lo sapevo che non ci dovevo venire”.

Battute a raffica, sul presidente turco Erdogan “che sta venendo a Sanremo perché ha saputo che ci sono 1300 giornalisti liberi”, sul “toy boy di Orietta berti”, evidente allusione al candidato premier M5S Di Maio, “e se vince il vertice Rai va a casa”, sul “canone che pagano tutti perché sta in bolletta, e se staccano la corrente non si vedono Netflix e Sky”. Il ciclone Fiorello travolge l’Ariston, in apertura della prima serata del festival diretto da Claudio Baglioni. “Buon Sanremo 1918”, è la chiusa.