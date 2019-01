ROMA – Francesco Facchinetti sarà l’inviato speciale di Caterina Balivo al Festival di Sanremo 2019 in programma dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston. Il cantante seguirà la la 69esima edizione della kermesse canora per Vieni da me, il programma del daytime di Rai Uno.

Come annunciato giovedì 24 gennaio in diretta, Facchinetti racconterà con delle interviste i protagonisti del Festival e rivelerà ogni pomeriggio al pubblico di Rai Uno anticipazioni, gossip e curiosità che ruotano attorno alla manifestazione musicale condotta da Claudio Baglioni insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

“Sono quello che è stato a Sanremo per ben tre volte riuscendo a far stonare persino suo padre”, ha esordito al telefono Facchinetti riferendosi al duetto con il genitore Roby nel 2007. “Ci andrò per la quarta volta perché me lo hai chiesto tu Caterina, per fare l’inviato al freddo e al gelo”, ha detto scherzando Facchinetti.

In chiusura, l’inviato ha lanciato uno scoop su uno degli ospiti vip della kermesse: “Al Festival ci sarà una cantante internazionale che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo: ha origini italiane, ma non si tratta di Madonna o Lady Gaga”.