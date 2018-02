ROMA – Gianni Morandi è alla fine arrivato sul palco del Festival di Sanremo. Il cantante ha duettato con Claudio Baglioni in una romantica e struggente canzone d’amore. Un momento toccante di questa edizione del festival che è all’insegna della comicità tra Fiorello, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Reunion dei ‘capitani coraggiosi’ Gianni Morandi e Claudio Baglioni sul palco del teatro Ariston nel corso della prima serata del festival di Sanremo. Insieme cantano ‘Se non avessi più te’ ed è subito standing ovation del pubblico con Morandi visibilmente emozionato e commosso.

Baglioni sottolinea la scelta del brano, “ultimo arrangiamento” di Luis Bacalov, scelto per rendergli omaggio. Dopo una divertente gag in cui Morandi e Baglioni giocano a rinfacciarsi mancati inviti reciproci dopo il lungo tour insieme, Gianni intona ‘Una vita che ti sogno’ (gaffe di Baglioni che sbaglia il titolo e dice ‘Una vita che ti aspetto’) insieme a Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti.