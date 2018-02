ROMA – Giulia Casieri è in gara tra tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con la canzone Come stai. Un brano autobiografico scritto insieme ad Andrea Ravasio in cui parla di un momento difficile della sua vita. La giovane cantante di Monza, che ha 22 anni, sceglie un titolo che era già stato cantato da Vasco Rossi e Mina, ma con un testo del tutto originale.

Ecco il testo di Come stai:

Sono tre quarti di giornata che mi sento senza l’aria

sento un peso sulle spalle torno poi leggiadra

sto così male da capire che in realtà è tutta finzione

te lo presento se vuoi

lo vedo ormai, come fosse il mio migliore amico

che si allontana quando mi sento libera e via dai guai

Come stai, come sei

come dici, cosa vuoi

e mi chiedevano come stai

come stai

Come fai

come sei

come dici, cosa vuoi

tu dimmi come stai

dimmi almeno se ci stai

Ho disegnato mille case nei miei tempi d’oro

ho preso a pugni le parole che dicevo e non solo

tu non hai niente da dare

tu non hai niente da ridere

e mi dicevano di stare calma, di stare zitta, di stare dritta

c’erano botte e segni sul viso

le mani giunte nemmeno un sorriso

C’era chi mi ascoltava solo per soldi

oppure mi voleva solo sul tardi

c’erano piatti vuoti, visi stanchi, giochi storti

luci spente, liti accese

Mia madre che mi manca anche se gira l’angolo

non trovo pace prego qualche strano angelo

mi trovi qui da sola a raccontarti in fila

la mia storia senza filtro e senza rima

Come stai, come sei

come dici, cosa vuoi

e mi chiedevano come stai

come stai

Come fai

come sei

come dici, cosa vuoi

tu dimmi come stai

dimmi almeno se ci stai

Sai è risaputo, chi ha sofferto è più evoluto

non basta che mi ascolti qui mi serve un vero aiuto

non basta chiedermi come stai

tu non sei qui per me

tu, sei solo qui per te

ma ti ripeto che non mi basta chiedermi

Come stai, come sei

come dici, cosa vuoi

e mi chiedevano come stai

come stai

Come fai

come sei

come dici, cosa vuoi

tu dimmi come stai

dimmi almeno se ci stai