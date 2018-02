ROMA – Le Vibrazioni tornano al Festival di Sanremo nel 2018, a 13 anni dal loro esordio, con la canzone Così sbagliato. Un testo che è una sorta di lettera d’amore in cui il protagonista si scusa per i suoi errori e, come tanti uomini, si stupisce che la sua donna resti al suo fianco e lo ami per quello che è.

Ecco il testo di Così sbagliato:

L’alba che scopre il mio viso

Sono sveglio e mi vesto nel posto

Sbagliato

Così sbagliato

Scusa mi sono distratto

Ti ho lasciato da sola al momento

Sbagliato

Forse ho sbagliato

I taxi delle sei

Panchine vuote

E la mia barba dentro le vetrine

Ma tu che colpa hai

Se sono io

Sbagliato sbagliato sbagliato

Portami a casa

Salvami ancora

Da queste mani fredde e viola

Riportami a casa

Perché ho paura di me

Tienimi stretto al buio e dimmi

Che mi vuoi bene anche così

Mi vuoi bene anche così

I miei castelli di carta

I miei occhi da pugile al bordo

Sbagliato

Così sbagliato

E la mia abilità di farmi male

Quando mi sento figlio e sono un padre

E tu mi dici che

Non è così sbagliato sbagliato sbagliato

Portami a casa

Salvami ancora

da queste mani fredde e viola

Riportami a casa

Perché ho paura di me

Tienimi stretto al buio e dimmi

Che mi vuoi bene anche così

Mi vuoi bene anche così

Sbagliato sbagliato sbagliato

Nel mio vestito vuoto vicino a te

E tu mi raccogli comunque

In mezzo ai vetri e puoi farmi credere

Che sia perfetto anche così

Che mi ami anche così

Sbagliato

Portami a casa

E tu riportami a casa

Perché ho paura di me

Tienimi stretto al buio e dimmi

Che mi vuoi bene anche così

Mi vuoi bene anche così

Così sbagliato