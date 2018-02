ROMA – Leonardo Monteiro è in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la canzone Bianca. Il ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi approda al palco dell’Ariston con il brano scritto da Marco Ciappelli e Vladi Tosetto. Il testo racconta la fine di un amore per via di un tradimento e della speranza strugente che il sentimento torni.

Ecco il testo di Bianca:

Scivolerò senza distrarmi

non guarderò giù per non soffrire

io ti ascolterò senza capire di te, ancora

Raccoglierai frutti maturi baciati dal sole

cammineremo tu davanti a me

sopra un tappeto di grandi sogni

Bianca, la mia parete è bianca

quando il tuo aereo ritorna

cambia colore con te

l’hai visto già

tu eri lì con me

Ritornerà quella stagione di qualche anno fa

come la moda si trasformerà ogni ricordo che avrai nascosto

dimmi come può

Bianca, la mia parete è bianca

quando il tuo aereo ritorna cambia colore con te

l’hai visto già

In un bar del centro mi accorgo di te

credere sia solo un caso impossibile

cade da un bancone un bicchiere

una storia va in pezzi

Bianca, la mia parete è bianca

quando il tuo aereo ritorna cambia colore con te

l’hai visto

Bianca mentre la neve imbianca

dentro la notte ti avanza

tutte le impronte di te

non trovo più, non trovo più